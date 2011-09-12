Рада ЄС уповноважила Єврокомісію на переговори з транскаспійського газопроводу
15:28, 12 вересня 2011Енергетика
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Брюссель. Рада із загальних питань ЄС уповноважила Єврокомісію на переговори з Азербайджаном і Туркменістаном щодо транскаспійського газопроводу.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради ЄС у Брюсселі.
Як повідомляв УНІАН, ЄС активно працює над диверсифікацією шляхів поставок газу до Європи. На сьогодні одним з пріоритетних проектів у цій сфері є створення південного газотранспортного коридору, який дозволив би забезпечити поставки природного газу з Центральної Азії до Європи.
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