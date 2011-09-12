Шебелинський ГПЗ в січні-серпні збільшив переробку на 3% - до 0,46 млн. тонн

Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти (Шебелинський ГПЗ, Харківська обл.) ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, в січні-серпні збільшило переробку газового конденсату на 3%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 463,5 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Укргазвидобування"

У січні-серпні на Шебелинському ГПЗ виготовлено 268 тис. т автомобільних бензинів і 120 тис. т дизпалива. Глибина переробки сировини становить близько 85%.

Нагадаємо, що з 10 по 17 травня Шебелинський ГПЗ був зупинений на ремонт, під час якого провели ревізію та ремонт технологічного обладнання, чистку колон та теплообмінної апаратури, заміну запірної арматури та трубопроводів.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Шебелинський ГПЗ скоротив переробку газового конденсату на 10,3%, порівняно з 2009 роком, до 11 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Шебелинський ГПЗ, що входить до складу управління з переробки газу та газового конденсату найбільшої газодобувної компанії ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", виробляє бензини марок А-80, А-92, А-95 і А-98 за технологією та на обладнанні американської компанії UOP, яка в 1997 році виступила генпідрядником під час реконструкції ГПЗ.

Нафтопродукти, вироблені Шебелинським ГПЗ, реалізуються через мережу автозаправних станцій, що працюють під брендом "Нафтогаз".

Загальна потужність Шебелинського ГПЗ на сьогодні становить 1,05 млн. тонн сировини на рік.