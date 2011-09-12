Податківці Луганщини виявили з початку року 12 нових «копанок»

На Луганщині цього року податковою міліцією виявлено 12 місць незаконного видобутку вугілля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА, з незаконного обігу вилучено 2,4 тис. тонн видобутих копалин, техніки та устаткування майже на 2 млн. грн. Порушено 6 кримінальних справ.

Минулого року у Луганській області за фактами незаконного видобутку вугілля було порушено 21 кримінальну справу, було вилучено більше 5 тис. тонн продукції «копанок».

В Донецькій області упродовж 2011 року порушено 12 кримінальних справ аналогічного профілю. Крім того, 16 матеріалів передано до обласного управління МВС.

При цьому рік тому на Донеччині було порушено всього 11 кримінальних справ за фактами незаконного видобутку вугілля. З незаконного обігу тоді було вилучено 5 тис. тонн копалин загальною вартістю 1,7 млн. грн.