Мінекономрозвитку розробило порядок відбору енергоефективних проектів для бюджетної підтримки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробило проект конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів держбюджету в рамках виконання Державної програми енергоефективності на 2010-2015 рр.

Проект документа обнародувано на сайті міністерства.

Порядком, зокрема, передбачено проведення конкурсів з відбору проектів на засіданнях спеціальної конкурсної комісії при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження. До комісії, яку очолить голова Держенергоефективності, увійдуть представники Мінекономрозвитку, Мінрегіонрозвитку, а також профільних наукових інститутів.

Обов`язковими умовами для проектів, що подаються на конкурс, буде включення їх до планів заходів затвердженої регіональної або галузевої програми підвищення енергоефективності, або програми скорочення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання на відповідний рік. Крім того, необхідна наявність позитивного висновку державної експертизи з енергозбереження, зокрема, встановлення відповідності показників проекту вимогам нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів у сфері енергозбереження.

Порядком передбачено відповідні критерії оцінки проектів за категоріями.

Оцінювання проектів відбуватиметься на підставі бальної системи. Переможець визначатиметься за максимальною кількістю набраних балів відповідно до закріплених документом критеріїв.

Держенергоефективності в тижневий термін після ухвалення рішення комісії інформує учасників конкурсу про його результати.

За результатами конкурсу Держенергоефективності як головний розпорядник бюджетних коштів перераховує кошти розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня.

Оголошення про проведення конкурсу планується публікувати в газеті «Урядовий кур`єр» і розміщувати на сайті Держенергоефективності.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році в рамках виконання програми енергоефективності уряд планує виділити з державного бюджету 600 млн. грн.

Зокрема, на санацію будівель центральних органів виконавчої влади з бюджету планується витратити 60 млн. грн. На впровадження технологій з використанням теплових насосів, електричного теплоакумуляторного обігріву і гарячого водопостачання підприємств комунальної форми власності та бюджетних установ – 130 млн. грн.

На впровадження когенераційних технологій в комунальній енергетиці - 30 млн. грн.

На будівництво і реконструкцію електромереж, пристанційних вузлів і підстанцій для приєднання об`єктів альтернативної енергетики в АР Крим і Одеській області в 2011 році передбачено 307 млн. грн.

Проведення модернізації об`єктів комунального господарства, зокрема, переведення котельних, що обслуговують об`єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії, планується профінансувати в обсягу 60,1 млн. грн.