Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не бачить зв`язку між зниженням цін на російський газ і вступом України до Митного союзу.

Про це він заявив у інтерв`ю виданню Le Figaro, повідомляє сайт Партії регіонів.

«Європа теж нам пропонує приєднатися до зони вільної торгівлі. Проте вона не висуває таких умов. На відміну від вищезазначених країн (членів Митного союзу), Україна - член СОТ, що накладає певні зобов`язання. Як Росія може вимагати, щоб ми продовжували виконувати газові контракти, що завдають нам збитків, і одночасно зобов`язувати нас вступити до Митного союзу, заради цього розірвавши десяток інших контрактів, що пов`язують нас із СОТ?» - поставив риторичне питання М.АЗАРОВ.

Коментуючи газову суперечку з Росією, прем`єр-міністр України відзначив, що ярлики «проросійських» політиків на нього і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА навісили їхні супротивники.

«Ми з Президентом не новачки в політиці, і ми завжди захищатимемо інтереси України. Погіршення відносин, про яке ви говорите, може бути пов`язане зі складною політичною обстановкою в країні, з тим фактом, що нас критикує Європейський Союз, а це дозволяє російським керівникам вважати, ніби ми ослаблені й вони можуть цим скористатися, висуваючи нам ультиматуми. У міжнародних відносинах подібні підходи неприпустимі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ заявив, що Україна не може вступити до Митного союзу, оскільки вже є членом Світової організації торгівлі.

У Митному союзі заявляють, що рівень захисту ринку України як члена СОТ нижче за рівень, що діє в МС, і бояться напливу дешевого імпортного товару до країн Митного союзу з України.

Раніше Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ висловлював сумнів, що членство у СОТ заважає Україні вступити до Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану.