Видобуток нафти в Україні скоротився на 4,8% - до 1,6 млн. тонн

Українські нафтовидобувні підприємства, за оперативними даними, в січні-серпні скоротили видобуток нафти на 4,8%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1,623 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у серпні видобуток нафти в Україні скоротився на 10,4% - до 199,7 тис. тонн, порівняно з серпнем 2010 року.

Підприємства, що входять до складу НАК «Нафтогаз України», за 8 місяців скоротили видобуток нафти на 4% - до 1,525 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році, за даними Держкомстату, українські нафтовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 11,5%, порівняно з 2009 роком, до 2,566 млн. тонн.