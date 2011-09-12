Уряд Росії пропонує підвищити тарифи на газ у 2012 р. не більш ніж на 15%

Уряд Росії пропонує проіндексувати тарифи на газ в 2012 році не більш ніж на 15%, а на електроенергію і тепло - на рівні інфляції, починаючи з 1 липня 2012 року.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на засіданні урядової комісії з бюджетних проектувань.

"Підвищення тарифів на газ - не більш як 15%, підвищення тарифів на електроенергію, зокрема маю на увазі мережеве господарство, тепло - по інфляції, але й те, й інше, й третє - не з 1 січня 2012 року, а з 1 липня 2012 року, маючи на увазі, що в цей час знижується споживання енергії. ... І перехід на вищий тариф для споживачів відбуватиметься набагато м`якше, ніж 1 січня", - заявив В.ПУТІН.

За його словами, у понеділок на засіданні комісії буде ухвалено остаточне рішення щодо параметрів індексації тарифів природних монополій у 2012 році.