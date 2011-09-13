Нафта сьогодні набирає в ціні на фоні прогнозів щодо запасів палива в США

На світових торгах у вівторок, 13 вересня, ціни на нафту зростають на фоні очікування зменшення запасів палива в США через закриття у зв`язку із загрозою урагану виробництва в Мексиканській затоці.

Зокрема, вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже збільшилася на 0,8 долара, або на 0,91% - до 88,99 долара за барель.

Ціна жовтневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,66 долара, або на 0,59% - до 112,91 долара за барель.

Виробництво нафти в Мексиканській затоці, звідки ринок отримує 27% сировини, скоротилася за минулий тиждень у зв`язку з ураганом "Лі" на 61%, передає Bloomberg.

Також інвестори очікують даних Міністерства енергетики США в середу, які, згідно з прогнозами, продемонструють зменшення комерційних запасів нафти на складах на 3 мільйони барелів, а пального - на 500 тисяч барелів за тиждень, що завершився 9 вересня.