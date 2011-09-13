"Укртранснафта" розраховує поставити 1,5 млн. тонн азербайджанської нафти до Чехії по "Одеса-Броди"

Оператор української нафтопровідної системи ПАТ "Укртранснафта" планує здійснити транспортування у 2012 році 1,5 млн. тонн азербайджанської нафти на нафтопереробний завод в Кралупах (Чехія) через нафтопровід "Одеса-Броди" та одну з гілок системи нафтопроводу "Дружба".

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова правління "Укртранснафти" Олександр ЛАЗОРКО у вівторок в Києві.

За його словами, передбачається, що до кінця поточного року відбудеться дослідна поставка близько 300 тис. тонн азербайджанської нафти за цим маршрутом.

"Проведено переговори, і думаю, що найближчим часом поставки будуть здійснені", - сказав О.ЛАЗОРКО, зазначивши при цьому, що зараз консультації щодо реалізації цього проекту тривають з власниками чеського НПЗ, а також оператором словацької ділянки нафтопроводу "Дружба" компанією Transpetrol.

Нагадаємо, що на сьогодні НПЗ в Карлупах щорічно імпортує близько 2,5 млн. тонн нафти через Трієст (Румунія), з яких близько 80% є азербайджанською легкою нафтою.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз України" є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію, 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПЗ забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

Компанія "Укртатнафта" створена в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти за рік.

Нафтопровід "Одеса–Броди" протяжністю 674 км і потужністю 9 млн. тонн за рік, що з`єднав морський нафтовий термінал "Південний" (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі Бродів (Львівська обл.), було введено в експлуатацію в 2001 році.