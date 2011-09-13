«Укртранснафта» має намір почати поставки азербайджанської нафти до Польщі через Білорусь

Оператор української нафтопровідної системи ПАТ «Укртранснафта» планує в 2011 році почати поставки азербайджанської нафти за маршрутом «Одесса-Броди-Мозир-Плоцьк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова правління «Укртранснафти» Олександр ЛАЗОРКО у вівторок в Києві.

«Зараз ми проводимо переговори з компанією «Гомельтранснафта» і компанією «Пшиязнь» для організації маршруту поставки нафти до Плоцька і за необхідності - далі до Гданська. І я думаю, поставки можуть бути початі навіть цього року», - сказав О.ЛАЗОРКО.

Він пояснив, що організація цього маршруту стала можливою з появою профіцитних транзитних потужностей на північній частині нафтотранспортної системи «Дружба» у зв`язку з введенням в експлуатацію Балтійської трубопровідної системи-2 (БТС-2), що з’єднує нафтопровід «Дружба» з російськими портами на Балтійському морі.

За оцінками української компанії, у зв`язку з введенням БТС-2 з північної гілки може бути знято навантаження транзиту в обсягу близько 5-8 млн. тонн.

Це, у свою чергу, дозволить включити до проектного маршруту одну з гілок північної частини нафтопроводу «Дружба» для поставок легкої каспійської нафти.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз України» є оператором нафтотранспортної системи України, що включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

Компанія «Укртатнафта» створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

Нафтопровід «Одеса–Броди» протяжністю 674 км і потужністю 9 млн. тонн на рік, що з`єднав морський нафтовий термінал (МНТ) «Південний» (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі Бродів (Львівська обл.), було введено в експлуатацію в 2001 році. Із самого початку він будувався для прокачування легкої каспійської нафти в Європі, проте до 2004 року простоював, а потім використовувався в реверсному режимі (у напрямі терміналу «Південний»).

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, що дозволило б протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси до польського Гданська.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО становить від 2 до 8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

13 квітня ц.р. прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив, що Польща підтверджує зацікавленість в добудові нафтопроводу "Одеса–Броди" до Гданська.

ПАТ "Укртранснафта" і ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" 17 січня 2011 року підписали договір про транзит в 2011-2012 роках українською стороною 4 млн. тонн нафти щорічно нафтопроводом "Одеса-Броди" на Мозирський НПЗ у Білорусі. Згідно з документом, нафтопроводом "Одеса–Броди" прокачується азербайджанська нафта у порядку заміщення венесуельської нафти.