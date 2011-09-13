«Нафтогаз» планує почати давальницьку переробку азербайджанської нафти на Кременчуцькому НПЗ

НАК «Нафтогаз України» планує почати давальницьку переробку азербайджанської нафти на потужностях Кременчуцького нафтопереробного заводу (ПАТ «Укртатнафта», Полтавська область).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління оператора національної нефтетранспортной системи «Укртранснафта» Олександр ЛАЗОРКО, коментуючи затвердження в серпні цього року Національною комісією регулювання електроенергетики нового маршруту для компанії «МНТ «Південний» - Кременчуцький НПЗ».

«За цим маршрутом нафта транспортуватиметься «Нафтогазом» за давальницькою схемою», - сказав О.ЛАЗОРКО, не уточнивши жодних інших подробиць.

Довідка УНІАН. У серпні цього року Національна комісія регулювання електроенергетики затвердила для «Укртранснафти» тариф на транспортування нафти за новим маршрутом МНТ «Південний» - Кременчуцький НПЗ на рівні 19,2 грн./тонна. Протяжність маршруту становить 495 км.

ВАТ «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз України» є оператором нафтотранспортної системи України, що перебуває в експлуатації компанії й включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.