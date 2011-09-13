SOCAR планує до 2013 року збільшити мережу АЗС України до 90-110 комплексів

Дочірня компанія Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки (ДНКАР, SOCAR) – SOCAR Energy Ukraine – планує до 2013 року збільшити мережу АЗС в Україні до 90-110 комплексів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів генеральний директор SOCAR Energy Ukraine ЕльчинМАМЕДОВ сьогодні в Києві.

За його словами, в поточному році компанія планує розширити свою мережу з 12 існуючих до 40 АЗС, а в 2012 р. – додатково створити від 50 до 70 своїх АЗС.

Е.МАМЕДОВ уточнив, що компанія, зокрема, планує розширювати свою присутність у центральному регіоні (Київська область), а також розвивати мережу в південному (Одеська область) і західному (Львівська область) регіонах України.

Зокрема, повідомив Е.МАМЕДОВ, у жовтні-листопаді очікується відкриття першої АЗС, що працює під брендом SOCAR у Львові, а до кінця року компанія планує створити в західному регіоні до 17 своїх АЗС.

Е.МАМЕДОВ зазначив, що розширення мережі планується проводити як за рахунок придбання малих АЗС-мереж, так і будівництва заправних комплексів «з нуля».

Довідка УНІАН. Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (ДНКАР, SOCAR) - найбільша державна нафтогазова компанія Азербайджану, до сфери діяльності якої входять розвідка, видобуток, переробка, транспортування і реалізація нафти, природного газу і газового конденсату.

SOCAR Energy Ukraine керує мережею АЗС SOCAR в Україні. У 2009 р. компанія придбала близько 20 АЗС в Одеській і Миколаївській областях.