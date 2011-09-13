ДПЕК призначив гендиректором «Східенерго» Мергалієва

Приватний енергохолдинг ДПЕК призначив генеральним директором дочірньої енергогенеруючої компанії ТОВ «Східенерго» екс-главу Алматинському філії міжнародної нафтогазової компанії Rolls-Royce Industrial Power Engineering Дуйсена МЕРГАЛІЄВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Нагадаємо, що після звільнення Геннадія ТУРАНОВА з вересня обов`язки генерального директора «Східенерго» виконував технічний директор енергогенеруючої компанії Олександр НАГОРСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. До складу «Східенерго» входять Зуївська, Курахівська й Луганська ТЕС. Компанія входить в приватний енергетичний холдинг ДПЕК (ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія», Донецьк), який контролює група СКМ Ріната АХМЕТОВА.