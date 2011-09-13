Україна і Росія підписали договір про створення СП з виробництва ядерного палива
Український державний концерн "Ядерне паливо" (Київ) і російська компанія "ТВЕЛ" підписали засновницький договір про створення на Україні приватного акціонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива".
Про це повідомляється на сайті держконцерну.
Підписання договору відбулося 9 вересня під час зборів засновників компанії.
«Під час засідання групи управління проектом відбулися збори засновників приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива». В результаті сторони підписали протокол зборів засновників приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» і засновницький договір про створення приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива», - говориться в повідомленні.
Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».
У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50%+1 акція.
В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.