Стан світової економіки обвалив ціну нафти

На світових торгах в середу, 14 вересня, ціни на нафту падають на фоні побоювання розповсюдження боргової кризи в єврозоні та негативною статистикою зі США.

Зокрема, вартість жовтневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 1,34 долара, або на 1,49% - до 88,87 долара за барель.

Ціна жовтневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,62 долара, або на 0,55% - до 111,27 долара за барель, передає Bloomberg.

Статистика за імпортними цінами у США за серпень поточного року свідчить, що на тлі здешевлення палива ціни на імпорт скоротилися на 0,4% в місячному численні, при цьому збільшившись на 13% у річному. Показники розійшлися з прогнозами: аналітики передбачали зниження імпортних цін на 0,8% в місячному вираженні і зростання на 12,5% у річному.

Також падіння котирувань нафти пов`язане з публікацією нового прогнозу МЕА, який передбачає, що попит на нафту до кінця 2011 року буде на 200 тисяч барелів на добу менше, ніж прогнозувалося раніше - на рівні 89,3 мільйона барелів на добу. Наступного року попит скоротиться більш відчутно - на 400 тисяч барелів, до 90,7 барелів на добу.