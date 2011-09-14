Азаров: розвиток економіки має забезпечуватись не ціною на газ, а інноваційною складовою

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що розвиток економіки має забезпечуватись не ціною на газ, а інноваційною складовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

«Подорожчання газу - це подорожчання для наших людей хліба, продуктів харчування, житлово-комунальних послуг. Тому ми так наполегливо добиваємось справедливого перегляду газового контракту з Російською Федерацією. Але стратегічне завдання інше: не ціни на газ мають визначати перспективи розвитку економіки України, ми маємо визначити перспективи інноваційного розвитку України», - наголосив М.АЗАРОВ.

Він зауважив, що ціна на газ, яка останніми роками різки зросла, становить 90% собівартості хімічних добрив, 20% собівартості хліба, 80% теплопостачання.

За словами М.АЗАРОВА, якщо ціни на енергоресурси зростають, необхідно скорочувати їх споживання. «Тому всі можливі кошти і в бюджеті 2012 року, і в перспективі до 2014 ми спрямовуємо на фінансування програм енергозбереження і енергоефективності», - підкреслив глава уряду.