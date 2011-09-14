В українську енергетику повинні прийти стратегічні інвестори - експерт

На підприємствах теплової генерації України накопичилася критична кількість проблем, в першу чергу, пов`язаних з моральним і технічним зношенням основних фондів, які без приватизації галузі вирішити неможливо.

Про це повідомив УНІАН експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій ДЯЧЕНКО.

«Сьогодні понад 70% ТЕС в Україні мають виробку, яка перевищує межі фізичного зношення. Відповідно, необхідно вкладати кошти в продовження ресурсу та модернізацію енергоблоків», - зазначив С.ДЯЧЕНКО. Крім цього, за його словами, потрібні інвестиції, аби підприємства теплової генерації України відповідали європейським екологічним стандартам.

На думку експерта, вищенаведені факти свідчать про те, що українська енергетика потребує приходу стратегічних інвесторів, які мають фінансові можливості для проведення докорінної модернізації підприємств галузі. Говорячи про можливих покупців, С.ДЯЧЕНКО зазначив, що раніше про свою зацікавленість взяти участь у приватизації теплової енергетики України вже заявили ряд вітчизняних фінансово-промислових груп, російських і західних компаній. За його словами, мова йде про ДПЕК, VS Energy International, «Енергостандарт», групу «Приват», AES, бізнес-структури братів Суркісів, «Інтер РАО ЄЕС», групу «Фінанси та Кредит».

Нагадаємо, до кінця 2011 року Фонд державного майна України планує продати 11 з 18 енергокомпаній, що входять в НАК «Енергетична компанія України». У поточному році, зокрема, на продаж планують виставити держпакети акцій «Закарпаття-», «Черкаси-", "Вінниця-", "Чернівці-", "Донецьк-", "Дніпро-» і «Тернопільобленерго», а також пакети акцій «Дніпроенерго», «Крименерго», «Західенерго» і «Київенерго».