Україна веде переговори з МВФ про можливість непідвищення ціни на газ для населення - Клюєв

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про можливість непідвищення ціни на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

«Ми зараз ведемо переговори з Міжнародним валютним фондом, і у нас передбачено і в програмі соціально-економічного розвитку, і в проекті бюджету – ми ведемо переговори з МВФ про те, щоб не підвищувати тарифи», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він відзначив, що в цьому питанні уряд проводить «нормальну прозору політику» і всі показники виконуються.

А.КЛЮЄВ також зазначив, що у проекті держбюджету на 2012 рік передбачено погашення різниці у тарифах на газ для населення.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня керівник представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛЬЄР заявив, що подальша реалізація програми співпраці МВФ і України не зводиться тільки до підвищення тарифів на газ.

Зокрема, він відзначив, що всі умови, пов`язані з програмою МВФ, були оприлюднені раніше.

З цього переліку виконана умова зі скасування законодавчої норми, якою Національний банк України зобов`язувався викупати облігації внутрішньої державної позики, які випускаються на докапіталізацію банків.

З приводу пенсійної реформи М.АЛЬЄР відзначив, що відповідний закон вже надійшов до МВФ, він зараз перекладається та аналізується.

Ще одну з умов програми, а саме підвищення тарифів на газ, не виконано.

М.АЛЬЄР нагадав, що підвищення тарифів на газ на 50% у квітні поточного року було передбачене раніше досягнутими домовленостями. Надалі цю умову було змінено на підвищення тарифів у квітні на 20%, у червні – ще на 20%.

«Цього не сталося», - констатував М.АЛЬЄР.