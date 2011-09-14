ТЕО заводу з виробництва ядерного палива в Україні готове на 80% - ТВЕЛ

Москва. Техніко-економічне обгрунтування заводу з виробництва ядерного палива в Україні готове на 80%.

Про це УНІАН повідомили в дирекції зв`язків із громадськістю ВАТ «ТВЕЛ».

Зазначається, що серйозних ускладнень сторони зазнали з початком розробки ТЕО, оскільки були проблеми з передачею в Україну початкових технологічних даних. Проблеми були обумовлені наявністю розбіжностей у законодательствах двох країн.

«Питання було вирішено за допомогою вибору російського інституту ВАТ «ГСПИ» як субпідрядника для розробки ТЕО. Важливо відзначити, що наразі російський інститут разом із українським ДП «УкрНДПДІпромтехнології» розробили близько 80% розділів ТЕО, які їм були доручені», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що роботи будуть завершені після отримання початкових даних щодо майданчика, підготовка яких активно ведеться.

Зазначається, що ВАТ «ГСПИ» було акредитовано в Україні, наразі вирішуються процедурні питання щодо отримання необхідних ліцензій для виконання проектних робіт.

Як повідомляв УНІАН, за даними «ТВЕЛ», низка банків готові почати консультації з фінансування будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива.

У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництву ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того самого року «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типа ВВЕР-1000 з часткою України 50%+1 акція.

В угоді «ТВЕЛ» підтверджував намір передати Україні технології усіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше за 2020 рік, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням упровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

9 вересня Український державний концерн «Ядерне паливо» (Київ) і російська компанія «ТВЕЛ» підписали засновницький договір про створення в Україні приватного акціонерного товариства «Завод із виробництва ядерного палива».