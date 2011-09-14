РФ гарантуватиме транзит газу з Туркменістану в обмін на спільне управління ГТС – експерт

14:06, 14 вересня 2011
Енергетика
0

Україна може отримати від Російської Федерації гарантію транзиту газу з Туркменістану в обмін на спільне управління своєю газотранспортною системою.

Таку думку УНІАН висловив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Костянтин СИМОНОВ.

«Україна могла б зв`язати тему спільного з Росією управління своєї ГТС з гарантією транзиту Росією туркменського газу», - сказав К.СИМОНОВ.

Він переконаний, що Україні домовитися з Туркменістаном щодо газу без згоди Росії неможливо, оскільки сьогодні існує лише один маршрут поставок туркменського газу – через російську територію.

«Ніхто просто так можливість прокачувати туркменський газ через російську територію не дасть. Росії це невигідно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, незалежний експерт з енергетичних питань Олександр НАРБУТ, коментуючи переговори Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з його туркменським колегою Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ, які проходили 12-13 вересня в Ашгабаті, висловив думку, що поставки туркменського газу стануть для України дійсно вигідними лише в тому разі, якщо його прокачування здійснюватиметься по альтернативному російській газотранспортній системі газопроводу.

Як повідомлялося в ЗМІ з посиланням на джерело в українській делегації, яка перебувала в Туркменістані, Президент Туркменістану висловив готовність продавати Україні газ по 200 дол. за тис. куб. м, але реалізувати це буде можна не раніше 2015 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter