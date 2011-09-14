РФ гарантуватиме транзит газу з Туркменістану в обмін на спільне управління ГТС – експерт

Україна може отримати від Російської Федерації гарантію транзиту газу з Туркменістану в обмін на спільне управління своєю газотранспортною системою.

Таку думку УНІАН висловив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Костянтин СИМОНОВ.

«Україна могла б зв`язати тему спільного з Росією управління своєї ГТС з гарантією транзиту Росією туркменського газу», - сказав К.СИМОНОВ.

Він переконаний, що Україні домовитися з Туркменістаном щодо газу без згоди Росії неможливо, оскільки сьогодні існує лише один маршрут поставок туркменського газу – через російську територію.

«Ніхто просто так можливість прокачувати туркменський газ через російську територію не дасть. Росії це невигідно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, незалежний експерт з енергетичних питань Олександр НАРБУТ, коментуючи переговори Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з його туркменським колегою Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ, які проходили 12-13 вересня в Ашгабаті, висловив думку, що поставки туркменського газу стануть для України дійсно вигідними лише в тому разі, якщо його прокачування здійснюватиметься по альтернативному російській газотранспортній системі газопроводу.

Як повідомлялося в ЗМІ з посиланням на джерело в українській делегації, яка перебувала в Туркменістані, Президент Туркменістану висловив готовність продавати Україні газ по 200 дол. за тис. куб. м, але реалізувати це буде можна не раніше 2015 року.