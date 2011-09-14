У держбюджеті-2012 запланована докапіталізація «Нафтогазу» на 12 млрд. грн. - Ярошенко

У проекті закону про державний бюджет на 2012 рік передбачена докапіталізація НАК «Нафтогаз України» на 12 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО, відповідаючи на питання про заплановану суму дотації НАК «Нафтогаз» для компенсації різниці у тарифах на газ.

Крім того, міністр зазначив, що наступного року не планується проведення рекапіталізації комерційних банків за державні кошти.

Ф.ЯРОШЕНКО також повідомив, що у проекті держбюджету на 2012 рік передбачена сума відшкодування податку на додану вартість у 45,8 млрд. грн. порівняно з 40 млрд. грн. на 2011 рік.

За словами міністра, сума надходжень від приватизації в 2012 році очікується на рівні 10 млрд. грн.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряду був представлений проект закону про держбюджет наступного року.

Як повідомив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, Верховна Рада у четвер, 22 вересня, розгляне законопроект про державний бюджет на 2012 рік.

Він зазначив, що разом із проектом держбюджету парламент розгляне і проект Державної програми економічного і соціального розвитку України.

А.КЛЮЄВ зауважив, що проекти будуть внесені до парламенту 15 вересня.