На початку жовтня відбудуться перші біржові торги паливними пелетами





У першій декаді жовтня цього року в Києві на Українській енергетичній біржі (УЕБ) вперше в Україні відбудуться електронні торги твердим біопаливом. Проект реалізується біржею за підтримки Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива і енергії України (АПЕУ).

Про це повідомляється в прес-релізі АПЕУ, переданому агентству УНІАН.

На стартові торги буде виставлено більш як 2000 тонн деревних пелет від 3 українських виробників. Станом на 12 вересня попередні заявки для участі в торгах як покупці подали вже 5 компаній.

Зараз Асоціація учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України і Українська енергетична біржа завершують підготовку положення про торги біопаливом, а також типових документів для учасників торгів. Мінімальним лотом буде партія біопалива вагою 20 т. Мінімальний крок торгів становитиме 10 грн/тонна. Початкові ціни лотів формуватимуться, виходячи з поточної європейської кон'юнктури і цінового моніторингу ринку твердого біопалива, що проводиться Центром відновлюваної енергетики Fuel Alternative.

Офіційна презентація проекту відбудеться 28 вересня під час ключової галузевої події - 4-го Інвестиційного семінару “Побудова ефективного виробництва і збуту паливних брикетів і пелет. Тепло- і електрогенерація”, який відбудеться в конференц-залі заміського клубу Admiral Club (Київська обл.) 28-30 вересня 2011 р.

“Продаж твердого біопалива на біржі лише набирає обертів у країнах ЄС. Наш проект дасть змогу не лише створити прозоріші умови для взаємодії учасників ринку, а й синхронізувати український ринок з європейським”, - прокоментував проект виконавчий директор УЕБ Ігор КУЧЕРЕНКО.

“Ми раді, що результатом нашої взаємодії з Українською енергетичною біржею стала поява принципово нового торговельного майданчика. Біржові торги для українського ринку твердого біопалива – це принципово новий етап еволюції. Продаж палива через біржу дасть змогу не лише звести до нуля фінансові ризики компаній, а й створити систему адекватного ціноутворення. Для невеликих українських виробників, які самостійно не можуть сформувати великі експортні партії, це питання є сьогодні особливо актуальним”, - відзначив переваги біржових торгів біопаливом президент АПЕУ Віталій ДАВІЙ.

Довідка. Щорічний Інвестиційний семінар “Побудова ефективного виробництва та збуту паливних брикетів і пелет” (організатор – Центр відновлюваної енергетики Fuel Alternative) є ключовим спеціалізованим галузевим заходом. У 2011 р. робоча програма Семінару присвячена актуальним для галузі питанням, зокрема:

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