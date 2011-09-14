«Дніпроенерго» привернуло 1,45 млрд. грн. кредиту ВТБ на реконструкцію енергоблоків

Енергогенеруюча компанія «Дніпроенерго» (Запоріжжя) придбала в української «дочки» російського банку ВТБ дві невідновлювані кредитні лінії в сумарному розмірі 1 млрд. 453,5 млн. грн. для фінансування проектів технічного переоснащення блоку №14 Придніпровської ТЕС і блока №5 Криворізької ТЕС.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на Інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія, зокрема, придбала лінію у розмірі 780 млн. грн. на період з вересня 2011 р. по грудень 2016 р., а також лінію на 673,95 млн. грн. на період з вересня 2011 р. по листопад 2017 р. Вартість послуг банку по першій лінії становить 116,480 млн. грн. (без ПДВ), по другій – 111,287 млн. грн. з ПДВ.

Кредитний договір сторони підписали 8 вересня.

Як повідомляв УНІАН, у січні п.р. «Дніпроенерго» відкрила у «ВТБ Банк» середньострокові кредитні лінії на 981,2 млн. грн. Лінії відкриті на період січень 2011 року – грудень 2015 року.

Довідка УНІАН. Енергоблок №14 Придніпровської ТЕС потужністю 285 МВт введено в експлуатацію в 1966 році. Після модернізації, здійснення якої заплановане в період з 2011 по 2013 роки, очікуване збільшення встановленої потужності становитиме 30 МВт.

Блок №5 Криворізької ТЕС потужністю 282 МВт введено експлуатацію в 1968 році.

Реконструкція блока продовж 2011-2014 років дасть змогу збільшити встановлену потужність енергоблока на 33 МВт. Крім реконструкції турбінного і котельного устаткування, на кожному з енергоблоків заплановано реконструкцію електрофільтрів, а також розробку і впровадження системи екологічного моніторингу. Ці заходи дадуть змогу досягти зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу до нормативних згідно з вимогами європейської Директиви 2001/80/ЄС.

ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 50%+1 акція є НАК «Енергетична компанія України», 47,55% – ДТЕК, інших – міноритарні акціонери.

До складу компанії входять три ТЕС – Запорізька, Криворізька і Придніпровська – загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що становить 26,1% загальної встановленої потужності електростанцій України.