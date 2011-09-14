Україна у 2012р. скоротить споживання газу на 3-4% - прогноз Кабміну

Уряд України прогнозує зменшення внутрішнього споживання природного газу в промисловості й комунальному господарстві на 3-4% у 2012 році за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій і заміщення природного газу іншими енергоносіями.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, представляючи на засіданні уряду проект Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2012 рік і основні напрямки розвитку на 2013-2014 роки, повідомляє його прес-служба.

За словами А.КЛЮЄВА, наступного року прогнозується нарощування обсягів видобутку власних енергоносіїв. У першу чергу, таке зростання буде обумовлено зростанням виробництва готової вугільної продукції, що пов`язане зі збільшенням попиту на вугільну продукцію.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна збільшила споживання природного газу на 11,1%, або на 5,754 млрд. куб. М, порівняно з 2009 роком - до 57,647 млрд. куб. м.