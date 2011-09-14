Херсонська мерія створить СП з видобутку біогазу на центральній міському звалищі

Мерія Херсона планує створити спільне підприємство з польською компанією Consus S.А. для реалізації проекту видобутку біогазу на центральному міському полігоні твердих побутових відходів.

Про це сказано в проекті відповідного рішення міськради, оприлюдненому на сайті мерії.

Проектом документа, зокрема, пропонується доручити департаменту ЖКГ укласти з польською компанією відповідний договір про створення СП у формі простого товариства.

Як уточнили УНІАН у мерії, яким чином будуть розподілені частки учасників, на сьогоднішній день ще не визначено.

Тим часом там нагадали, що компанія Consus за свій рахунок вже пробурила на полігоні 15 свердловин і проводить вивчення якості і об`єму газу, який планується видобувати на звалищі. Польська компанія планує спалювати газ, що видобувається в факелах з подальшою реалізацією права на одиниці викидів в рамках Кіотського протоколу та польсько-українського проекту спільного впровадження.