Україна збільшила імпорт газу на 73%

Україна в січні-липні 2011 року збільшила імпорт природного газу порівняно з відповідним періодом 2010 р. на 73,1%, або на 12,977 млрд. куб. м, — до 30,724 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

За даними Держстату, за звітний період імпортні поставки газу з Російської Федерації зросли на 62,1%, або на 11 млрд. куб. м, - до 28,711 млрд. куб. м.

У грошовому вираженні вартість імпортованого в січні-липні газу зросла в 1,8 разу — до 8,6 млрд. дол. Вартість імпортних поставок з Росії за 7 місяців становила 8 млрд. дол.