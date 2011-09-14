Україна в січні-серпні збільшила виробництво електроенергії на 3,6%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в січні-серпні 2011 року збільшилося на 3,6%, або на 4,373 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-липнем 2010 року – до 126,588 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, за 8 місяців ц.р. теплові електростанції (ТЕС) збільшили вироблення електроенергії на 11,8%, або на 5,855 млрд. кВт/год., – до 55,367 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 0,2%, або 102,9 млн. кВт/год., – до 57,804 млрд. кВт/год., блок-станції та комунальні ТЕЦ – на 4,3%, або 216,7 млн. кВт/год., – до 5,217 млрд. кВт/год..

ГЕС і ГАЕС у січні-серпні ц.р. скоротили вироблення електроенергії на 18% – до 8,192 млрд. кВт/год.

Також повідомляється, що в серпні ц.р. вироблення електроенергії в ОЕС України зросло, порівняно з серпнем 2010 року на 1,4%, або 211,7 млрд. кВт/год., – до 14,838 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 3,7%, або 6,9 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 194,839 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України, за оперативними даними, в 2010 році збільшилося на 8,7%, або на 15,010 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 187,910 млрд. кВт/год.