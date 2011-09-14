Україна в січні-серпні збільшила споживання електроенергії на 2,7%

Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), в січні-серпні ц.р. зросло на 2,7%, або на 3,269 млрд. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2010 року, – до 123,089 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, за звітний період обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 3,2%, або 3,111 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-серпнем 2010 року, – до 99,785 млрд. кВт/год.

У серпні 2011 року споживання електроенергії кінцевими споживачами в Україні зросло на 7,7%, порівняно з серпнем 2010 року – до 11,777 млрд. кВт/год.

За даними міністерства, промислові підприємства України в січні-серпні ц.р. збільшили споживання електроенергії на 3,2%, або 1,478 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-серпнем 2010 року – до 48,341 млрд. кВт/год. Водночас, підприємства металургійної промисловості скоротили споживання електроенергії на 0,9%, або 221,8 млн. кВт/год., – до 25,265 млрд. кВт/год.

Транспортні підприємства за 8 місяців ц.р. збільшили споживання електроенергії на 8,3% – до 6,595 млрд. кВт/год., комунально-побутові – на 0,8%, до 12,117 млрд. кВт/год.

Обсяги споживання електроенергії населенням за вказаний період зросли на 3,4%, або 842,5 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-серпнем 2010 року – до 25,498 млрд. кВт/год.

У міністерстві зазначають, що загалом частка промисловості в загальному обсязі споживання електроенергії в Україні в січні-серпні ц.р. знизилася з 48,5% до 48,4%, населення – зросла з 25,5% до 25,6%.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто) зросло на 9,5%, або 14,882 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 183,9 млрд. кВт/год. Обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 9,5%, або 12,824 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 147,33 млрд. кВт/год.

У 2009 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 8,7%, або 16,151 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 169,009 млрд. кВт/год. Обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротився на 9%, або 13,332 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 134,558 млрд. кВт/год.

У 2008 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 0,5%, порівняно з 2007 роком – до 185 млрд. 187 млн. кВт/год. Споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротилося на 0,6%, або 4 млрд. 876,8 млн. кВт/год., – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/год.