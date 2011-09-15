Ціна нафти продовжила падіння

На світових торгах у четвер, 15 вересня, ціни на нафту продовжили падіння на фоні статданих зі США з комерційних запасів сировини, а також очікуваннях статистики щодо обсягів промислового виробництва в серпні поточного року.

Зокрема, вартість жовтневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже знизилася на 0,45 долара, або на 0,51% - до 88,46 долара за барель.

Ціна жовтневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,39 долара, або на 0,35% - до 112,01 долара за барель.

Запаси нафти на складах США за тиждень, що завершився 9 вересня, зменшилися на 6,7 мільйона барелів, при цьому запаси пального та дистилятів збільшилися на 1,7 мільйона барелів і 1,9 мільйона барелів відповідно. Споживання пального впало на 1,2% - до 8,85 мільйона барелів на добу, тобто найнижчого рівня з травня цього року.

Обсяг роздрібних продажів в США в серпні поточного року порівняно з липнем не змінився, склавши 389,5 мільярда доларів. Таким чином, опубліковані дані виявилися трохи гіршими за прогнози. Аналітики очікували зростання показника на 0,2%, передає Bloomberg.