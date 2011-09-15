Україна в квітні-липні імпортувала 2 млрд. куб. м середньоазіатського газу

Хімічні активи Group DF Ostchem Holding у квітні-липні імпортували до України 2,013 млрд. куб. м природного газу з Казахстану, Туркменістану і Узбекистану.

Про це свідчать дані про імпорт газу за в січень-липень, обнародувані Державною службою статистики.

За даними Держстат, за звітний період, зокрема, з Казахстану імпортовано 639,842 млн. куб. м газу на суму 179,156 млн. дол., з Туркменістану – 668,523 млн. куб. м на суму 187, 186 млн. дол., з Узбекистану – 704,322 млн. куб м на суму 197,210 млн. дол..

Раніше бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, якому належить Group DF, заявляв, що з квітня холдинг Ostchem почав прямий імпорт середньоазіатського газу для своїх хімічних підприємств в Україні в обхід російського "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України". Ostchem Holding, за словами Д.ФІРТАША, купує газ дешевше, ніж "Нафтогаз".

Довідка УНІАН. До Ostchem Group входять виробники мінеральних добрив азотної групи компанії "Рівнеазот" (Рівненськая область), "Таджиказот" (Таджикистан) і "Нітроферт" (Естонія).

Крім того, Д.ФІРТАШ безпосередньо контролює великих виробників мінеральних добрив - компанію "Севєродонецьке об`єднання "Азот" (Луганська область), концерн "Стирол" (Горлівка, Донецька область) і "Азот" (Черкаси).