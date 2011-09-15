«Зангас-НГС» завершив будівництво лінійної частини газопроводу «Армянськ-Джанкой»

Приватне акціонерне товариство «Зангас-НГС» завершило роботи з будівництва лінійної частини магістрального газопроводу високого тиску «Армянськ - Джанкой» довжиною 72,5 км.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Групи компаній Group DF.

За словами голови правління ПАТ «Зангас-НГС» Олександра ЄМЄЛІНА, проект вийшов на завершальну стадію. «Окрім лінійної частини газопроводу повністю виконані роботи з випробування і осушення трубопроводу, а також врізання 4 кранів для газопроводів-відведень на населені пункти і одного крану на підземне сховище газу. Виконуються фінальні роботи з прокладання кабелю, енергозабезпечення, впорядкування майданчиків, рекультивації землі. Компанія планує здати об`єкт до кінця 2011 року» - повідомив О.ЄМЄЛІН.

«Коли трубопровід «Армянськ - Джанкой» буде добудовано, з`явиться можливість транспортувати додаткові об`єми газу до 4,5 млрд. кубометрів, збільшивши об`єм поставок газу з материка на півострів Крим більш ніж удвічі. Таким чином, трубопровід забезпечить енергетичну безпеку півострова. Це великий крок вперед для розвитку промисловості і газифікації всього Криму на багато років вперед» - заявив О.ЄМЄЛІН.

ПАТ «Зангас-НГС» є генеральним підрядчиком ДК «Укртрансгаз» з будівництва газопроводу «Армянськ - Джанкой» на умовах виконання всього комплексу робіт «під ключ», включаючи виконання проектно-дослідницьких робіт.

Нагадаємо, трубопровід «Армянськ - Джанкой» є одним з наймасштабніших інфраструктурних проектів у Криму за останні 8 років. Його загальна вартість, включаючи труби, матеріали і обладнання, перевищує 700 млн. грн. Необхідність його будівництва виникла у зв`язку з технологічною зношеністю нинішнього магістрального трубопроводу «Херсон - Сімферополь», який побудовано 40 років тому і працює тільки на 50% своїх можливостей. Через це індивідуальні господарства і промислові споживачі півострова відчувають дефіцит поставок природного газу. Порівняно з газопроводом «Херсон - Сімферополь» газопровід «Армянськ - Джанкой» має в півтора рази більший діаметр і майже удвічі більший робочий тиск в 5,4 МПа. При спорудженні трубопроводу «Армянськ - Джанкой» використовувалися новітні інженерні рішення. Йдеться про горизонтально направлене буріння, яке дозволяє прокладати труби під річками, дорогами, забудовами та іншими ділянками, де традиційний метод достатньо витратний або неможливий.

Технологічною перевагою газопроводу «Армянськ - Джанкой» є те, що він може працювати в реверсному режимі і використовуватися для транспортування газу на материк у разі розробки чорноморських газових родовищ. У Джанкої з`єднуються газопроводи "Джанкой - Феодосія - Керч" і "Сімферополь - Севастополь". «Армянськ - Джанкой» з`єднає ці газопроводи із загальною газотранспортною мережею, по якій газ власного видобутку може розподілятися по всій території України і на експортні ринки.

Довідка УНІАН. ПАТ «Зангас-НГС» є одним з лідерів будівництва об`єктів нафтогазового комплексу в Україні. Підприємство засноване в 1994 році на базі ВВО «Зарубежнефтегазстрой» Міністерства будівництва підприємств нафтової і газової промисловості СРСР. У 2007 році компанія увійшла до Групи компаній Group DF. Фахівці компанії будували паливні магістралі в країнах Північної Африки, Близького Сходу, в Туркменістані, Афганістані, Фінляндії, Греції. Серед найбільших проектів компанії в Україні – будівництво газопроводу-перемички між КС "Долина" і газопроводами "Уренгой - Помари - Ужгород" і "Прогрес" до перетину з газопроводом "Долина - Ужгород - держкордон". У результаті чого експортна потужність української ГТС була збільшена на 2 млрд. куб. м газу на рік.