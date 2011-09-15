Росія готова захищати свої "газові" інтереси в суді

Позиція Росії у «газовому» спорі з Україною не змінилася, і вона готова захищати свої інтереси в будь-якій судовій інстанції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний представник МЗС РФ Олександр ЛУКАШЕВИЧ заявив на прес-конференції в Москві.

Зокрема, він наголосив, що позицію РФ з цього питання озвучив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю каналу «Євроньюс».

«Президент РФ в інтерв`ю каналу «Євроньюс» ще раз, буквально на пальцях, пояснив позицію російської сторони. Хочу підтвердити, що вибір - на користь судового рішення, якщо такий буде вибраний українською стороною. Це не наш вибір», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

При цьому він нагадав, що прес-служба Президента РФ повідомляла про готовність відстоювати свою позицію в будь-якому суді.

Довідка УНІАН. Україна неодноразово заявляла про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставлявся Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів з цього питання.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ неодноразово заявляв, що Україна платить за російський газ більше, аніж споживачі Західної Європи, зокрема Німеччина.

Російська сторона повідомила, що готова відстоювати свою позицію за газовою угодою з Україною в будь-якому суді.

6 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна фактично підготувала матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газового спору з Росією про умови поставки і транзиту газу.

9 вересня в інтерв`ю телеканалу «Євроньюс» Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ назвав пропагандою заяви про високу ціну на газ для України порівняно з іншими країнами Європи.

«Залишаться непорушними речі: завжди газова співпраця здійснюється на основі формули; формула має універсальний характер. Причому вона стосується і України, й інших країн. Розмови про те, що «ми платимо більше, ніж інші держави», ні на чому не ґрунтуються. Це чистої води пропаганда», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Україна платить за тією ж самою формулою, і платить гроші, які порівнянні з тими грошима, які платять інші європейські споживачі», - додав він.