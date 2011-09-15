Росія готова захищати свої "газові" інтереси в суді

Позиція Росії щодо «газового» спору з Україною не змінилася, і вона готова захищати свої інтереси в будь-якій судовій інстанції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це речник МЗС РФ Олександр ЛУКАШЕВИЧ заявив на прес-конференції в Москві.

Зокрема, він підкреслив, що позицію РФ з цього питання озвучив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ в інтерв'ю каналу «Євроньюс».

«Президент РФ в інтерв'ю каналу «Євроньюс» ще раз, буквально на пальцях, пояснив позицію російської сторони. Хочу підтвердити, що вибір - на користь судового рішення, якщо такий буде обрано українською стороною. Це не наш вибір», - сказав О.Лукашевич.

При цьому він нагадав, що прес-служба Президента РФ повідомляла про готовність відстоювати свою позицію в будь-якому суді.

Довідка УНІАН. Україна не раз заявляла про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставлявся Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів з цього питання.

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ не раз заявляв, що Україна платить за російський газ більше, ніж споживачі Західної Європи, зокрема Німеччина.

Російська сторона повідомила, що готова відстоювати свою позицію щодо газової угоди з Україною в будь-якому суді.

6 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна фактично підготувала матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газового спору з Росією за умови постачання і транзиту газу.

9 вересня в інтерв'ю телеканалу «Євроньюс» Президент Росії Д.Медведєв назвав пропагандою заяви про високу ціну на газ для України порівняно з іншими країнами Європи.

«Залишаться непорушними речі: завжди газове співробітництво здійснюється на основі формули; формула носить універсальний характер. Причому вона стосується і України, й інших країн. Розмови про те, що «ми платимо більше, ніж інші держави», нічим не підтверджені. Це чистої води пропаганда», - сказав Д.Медведєв.

«Україна платить за тією самою формулою, і платить такі самі гроші, як й інші європейські споживачі», - додав він.