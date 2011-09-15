Президент Польщі доручить новому уряду визначити умови участі в ЄАНТК

Варшава. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ має намір доручити сформованому після жовтневих виборів польському уряду визначити умови участі поляків у проекті створення Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) на базі маршруту "Одеса-Броди-Плоцьк”.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це глава польської держави сказав журналістам у Варшаві у четвер після засідання Ради Національної безпеки (RBN), присвяченої питанням енергетичної безпеки.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ нагадав, що ідея створення ЄАНТК для поставок каспійської нафти до Європи обговорюється вже "багато років”, зазначивши, що досі існують нерозв’язані питання щодо "економічного обгрунтування проекту".

«Рекомендуватиму майбутньому уряду ухвалення відповідних рішень, наскільки і на яких умовах польська сторона хоче брати участь в цьому проекті», - сказав президент Польщі.

Він також відзначив, що має намір обговорити готовність участі в проекті з представниками інших держав, серед яких назвав Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА.

«Одне є точним, що зараз Польща має прагнути отримання також економічних і бізнес- ефектів при реалізації проектів з енергетичної безпеки. Можливо, однією з таких спроб стане новий підхід до старого проекту Одеса-Броди-Плоцьк», - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ у заяві для преси.

Прес-секретар Президента Польщі Іоанна ТШАСКА-ВЕЧОРЕК повідомила УНІАН, що в сьогоднішньому засіданні ради взяли участь всі його члени, крім глави уряду Дональда ТУСКА.

Прес-секретар Бюро національної безпеки BBN Іоанна КВАСНЕВСЬКА-ВРУБЕЛЬ сказала агентству, що в засіданні також взяв участь голова національної нафтотранспортної компанії Pern Przyjazn Роберт СОШИНСЬИІЙ.

Як повідомляв УНІАН, польські політики з початку виникнення ідеї створення ЄАНТК заявляють про підтримку проекту, в рамках якого Україна в 2001 році добудувала частину нафтопроводу з Одеси до Бродів, проте, називаючи умовою його реалізації "економічну обгрунтованість”.

На добудову польської ділянки проекту, який має з`єднати Броди з польським Плоцьком, від якого вже прокладено трубу до Гданська, необхідно близько 500 млн. євро, 25% з яких може виділити Польщі Європейський Союз.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва євроазіатського нафтотранспортного коридору “Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ” виникла у середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту в країни Західної і Центральної Європи.

Нафтопровід «Одеса–Броди» завдовжки 674 км і потужністю 9 млн. тонн на рік, який з`єднав морський нафтовий термінал (МНТ) «Південний» (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі м. Броди (Львівська обл.), був введений в експлуатацію в 2001 році. Із самого початку він будувався для прокачування легкої каспійської нафти в Європу, проте до 2004 року простоював, а потім використовувався в реверсивному режимі (у напрямі терміналу «Південний»).

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дозволив би протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси до польського Гданська.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить від 2 до 8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

13 квітня ц.р. прем`єр-міністр Польщі Д.ТУСК заявив, що Польща підтверджує зацікавленість в добудові нафтопроводу "Одеса–Броди" до Гданська.