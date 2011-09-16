Міненерго і ЄІБ підписали угоду щодо будівництва ЛЕП ЗАЕС – "Каховська" на 175 млн.євро

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і Європейський інвестиційний банк (ЕИБ) підписали угоду про фінансування будівництва ліній електропередач (ЛЕП) 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська обсягом 175 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали сьогодні в Києві міністр енергетики Юрій БОЙКО і віце-президент ЄІБ Антон РОП.

Довідка УНІАН. Метою проекту будівництва лінії електропередач 750 кВ «ЗАЕС – ПС «Каховська» є підвищення ефективності роботи Об`єднаної енергосистеми України за рахунок використання «замкнутого» потенціалу Запорізької АЕС. Наразі Запорізька АЕС, маючи встановлену потужність 6000 МВт, через диспетчерські обмеження видає в енергосистему лише 5300 МВт.

У рамках проекту, окрім будівництва ЛЕП 750 кВ, передбачається також будівництво підстанції 750/330/220 кВ "Каховська", а також 2 заходів ЛЕП 330 кВ.

Крім того, передбачається реконструкція підстанції 330/220 кВ "Новокаховська" і обладнання протиаварійної автоматики та зв`язку.

Проект будівництва лінії електропередач 750 кВ «Запорізька АЕС - підстанція (ПС) «Каховська» з ПС 750 кВ «Каховська», а також із заходами 330 кВ «ПС «Новокаховська» - ПС «Херсонська» і «ПС «Новокаховська» - ПС «Островська» оцінюється в 4 млрд. 893,24 млн. грн.