Янукович пропонує збудувати «Південний потік» на півдні України. Газпром відповів "ні"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує європейським і російським партнерам збудувати газопровід «Південний потік» на території півдня України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на 8-му форумі Ялтинської європейської стратегії в Лівадії (Ялта, Крим).

«Ми нашим партнерам і в Європі, і в Росії пропонуємо гнучкий підхід для модернізації української ГТС без будівництва «Південного потоку». Умовно кажучи, «Південний потік» має пройти півднем України по суші, і така можливість є, такий проект набагато дешевший, ніж «Південний потік», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами українського Президента, експерти оцінюють загальну вартість проекту «Південний потік» у 25 млрд. євро.

«А те, що ми пропонуємо, буде у п`ять разів дешевше», - сказав він.

Нагадаємо, «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м.

Між тим, заступник голови правління "Газпрому" Валерій ГОЛУБЄВ у кулуарах інвестиційного форуму в Сочі заявив, що будівництво газопроводу "Південний потік", який передбачається прокласти від Росії до Європи по дну Чорного моря, через територію України економічно недоцільно, передає РІА «Новости».

"Вона давно пропонує", - сказав В.ГОЛУБЄВ, коментуючи пропозиції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, щоб "Південний потік" пройшов по території України.

"Можна було б провести через Крим, вийти в Євпаторії й далі - в Чорне море, але який сенс, коли можна просто напряму", - зазначив заступник голови правління "Газпрому".

На запитання, чи бачить він економічну доцільність у реалізації такої пропозиції, В.ГОЛУБЄВ відповів "Ні".