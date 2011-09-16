Тендер на розробку ТЕО будівництва LNG-терміналу виграла іспанська Socoin

Тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-терміналу) виграла компанія Socoin (Іспанія)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав КАСЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня конкурсна комісія з проведення першого етапу двоступінчатих торгів на розробку ТЕО будівництва в Україні LNG-терміналу розкрила заявки від учасників проекту. За результатами розкриття заявок було названо 9 компаній, допущених для участі в конкурсі.

29 серпня конкурсна комісія оголосила, що до участі в другому етапі конкурсу допущено 5 компаній: Ramboll Oil&Gas (Данія), Socoin (Іспанія), Sener (Іспанія), Technique Italy (Італія), Foster Wheeler Iberia (Іспанія).

За словами голови Держагентства з інвестицій і управління національними проектами В.КАСЬКІВА, решта чотири компанії (Zagope (Португалія), Ambetech (США), ТОВ «Прайсвотерхаускуперс Україна» (Україна, м. Київ), Sveco Industry (Фінляндія), які подавали заявки на участь в конкурсі, не були допущені до 2-го етапу, в основному, через технічні причини (ненадання документів у повному обсягу).

Нагадаємо, 6 липня ц.р. Державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал» оголосило відкритий тендер на розробку ТЕО проекту будівництва LNG-терміналу.

Критеріями оцінки пропозицій були: ціна (гривні або євро); якість виконання (виконання аналогічних договорів, наявність фахівців відповідної кваліфікації); термін виконання.

Термін виконання ТЕО національного проекту «LNG-термінал – морський термінал з приймання зрідженого природного газу» становить 120 днів.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал у районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).

Майбутній LNG-термінал в Україні не «конфліктуватиме» з проектом AGRI (проект з доставки азербайджанського газу до Європи через чорноморське побережжя Грузії, де газ зріджуватиметься і танкерами морем доставлятися до Румунії й далі до Західної Європи).

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботу зі спорудження терміналу з приймання зрідженого природного газу обсягом 10 млрд. куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

Згідно з планом роботи, до вересня 2011 року підприємство має забезпечити розробку ТЕО проекту. Тендер з вибору компанії-розробника ТЕО мав бути оголошений 19 січня 2011 року, але його було перенесено.