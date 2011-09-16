Україна може збільшити потужність LNG-терміналу в разі невдалих переговорыв з РФ - Каськів
Україна може збільшити потужність морського терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-терміналу), будівництво якого планується на Чорноморському узбережжі країни, в разі невдалого завершення переговорів із Росією про ціну на газ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав КАСЬКІВ.
«Сьогодні ми зупиняємося на 10 млрд. кубометрів, але реально обсяги може бути збільшено», - сказав В.КАСЬКІВ.
Він відмовився уточнити, наскільки може бути збільшено потужність терміналу, зазначивши, що це питання знаходиться в політичній площині.
«Ми подивимося, чим закінчаться переговори з нашими північними партнерами, і після цього ухвалюватиметься політичне рішення», - сказав голова Держагентства.
«Ті консультації, які ми зараз проводимо з можливими постачальниками газу на наш термінал, дозволяють нам із оптимізмом дивитися на збільшення обсягів поставок (скрапленого газу – УНІАН)», - сказав В.КАСЬКІВ.
Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу зі спорудження терміналу з прийому скрапленого природного газу обсягом 10 млрд. куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.
Тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва LNG-терміналу виграла компанія Socoin (Іспанія).