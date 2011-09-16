Експерти звернулися до влади щодо проведення паспортизації земель навколо ЧАЕС

Всеукраїнська екологічна ліга виступає проти використання будь-яких частин зони відчуження, в тому числі проведення у ній екскурсій, до здійснення аудиту та паспортизації земель навколо Чорнобильської АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна ТИМОЧКО.

“Наша організація виступає категорично проти експлуатації, в тому числі й у комерційних цілях, будь-якої частини території зони відчуження до проведення тотального екологічного аудиту і паспортизації всіх ділянок зони відчуження”, – заявила Т.ТИМОЧКО.

За її словами, в цьому питанні точки зору влади та громадських організацій часто не співпадають, адже “МНС влаштовує там мало не екскурсії й тури”.

Крім того, Т.ТИМОЧКО зазначила, що екологи висловлюють занепокоєння у зв’язку з намірами влади побудувати у зоні відчуження сховище ядерних відходів.

“Якщо, не дай Бог, на цих територіях буде побудовано сховище ядерних відходів, то вони назавжди будуть втрачені для подальшого використання”, - підкреслила голова Всеукраїнської екологічної ліги.

“Те, що деякі ділянки відновились, говорить про великі реабілітаційні сили природи. Але 25 років – це значно менше, ніж період напіврозпаду радіоактивних елементів”, – зауважила Т.ТИМОЧКО.