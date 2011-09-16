До проекту «Південний потік» увійшли нові акціонери з Німеччини і Франції

Сьогодні у рамках Міжнародного інвестиційного форуму Сочі–2011 відбулося підписання Угоди акціонерів морської ділянки проекту «Південний потік».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», документ підписали голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, генеральний керівник концерну ENI Паоло СКАРОНІ, член Ради виконавчих директорів BASF SE Харальд ШВАГЕР, президент і головний виконавчий директор компанії EDF Анрі ПРОГЛІО.

Відповідно до Угоди, німецька компанія Wintershall Holding і французька EDF одержали по 15% частці участі у морській ділянці проекту «Південний потік» за рахунок скорочення частки ENI на 30%.

У результаті, частки у морській ділянці проекту «Південний потік» розподілилися таким чином: ВАТ «Газпром» - 50%, ENI - 20%, Wintershall Holding і EDF - по 15%.

«До «Південного потоку» увійшли два нові акціонери з Німеччини і Франції. Приєднання до проекту великих європейських енергетичних компаній є яскравим свідоцтвом визнання країнами ЄС його своєчасності і необхідності. Без сумніву, «Південний потік» створить не лише додатковий маршрут безпечних і безперебійних поставок російського газу до Європи, але й додасть потужного імпульсу економічному розвитку країн Центральної і Південно-східної Європи», - сказав О.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН: 18 січня 2008 року у Швейцарії була зареєстрована компанія спеціального призначення South Stream AG. Засновниками компанії на паритетних засадах виступили «Газпром» і ENI.

19 червня 2010 року ВАТ «Газпром», ENI і EDF підписали тристоронній Меморандум, що визначає конкретні кроки з входження французької компанії до складу акціонерів спільної проектної компанії.

21 березня 2011 року «Газпром» і Wintershall Holding підписали Меморандум про взаєморозуміння відносно проекту «Південний потік», що передбачає приєднання німецького партнера до реалізації морської ділянки газопроводу.

У Меморандумі зафіксовано, що частка участі Wintershall Holding у спільній проектній компанії, яка відповідає за реалізацію морської ділянки проекту «Південний потік», становить 15% із збереженням за «Газпромом» 50%.

BASF SE є провідною у світі хімічною компанією. Діяльність BASF здійснюється за наступними основними напрямами: виробництво хімічних реагентів, синтетичних матеріалів, продукції для захисту рослин, а також видобування і транспортування вуглеводнів.

Wintershall Holding GmbH - 100-відсоткове дочірнє підприємство концерну BASF, що працює в області енергетики.

BASF SE і Wintershall Holding GmbH є партнерами ВАТ «Газпром» з освоєння Південно-Російського нафтогазового родовища, розробки першої дослідної ділянки ачимовськіх покладів Уренгойського нафтогазоконденсатного родовища, а також будівництва газопроводу «Північний потік».

«Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м.