"Сарматія" називає умовою рентабельності ЄАНТК дофінансування проекту Євросоюзом

Варшава. Міжнародна компанія "Сарматія” вважає рентабельною добудову українського трубопроводу "Одеса-Броди" до польського Плоцька у разі виділення Європейським Союзом частини необхідних коштів на цей проект у рамках допомоги Польщі.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив генеральний директор "Сарматії" Сергій СКРИПКА.

Він відзначив, що рентабельність поставок підтверджує останнє техніко-економічне обгрунтування проекту, підготовлене німецькою компанією ILF і передане наприкінці минулого року владі Польщі.

С.СКРИПКА сказав, що «Сарматія» підготувала це ТЕО в рамках попередньої угоди про дофінансування проекту Євросоюзом, підписаної на початку 2010 року.

„Розрахунки ILF підтверджують, що проект буде рентабельним за умови дофінансування ЄС», - сказав він.

Співбесідник агентства УНІАН повідомив, що ТЕО базується на варіанті добудови близько 370 кілометрової ділянки, що з’єднує український трубопровід «Одеса-Броди» з польською «Адамова Застава», яка, у свою чергу, з’єднана трубопроводом з Плоцьком і Гданськом.

С.СКРИПКА сказав, що довжина польської ділянки, яку необхідно добудувати, становить близько 250 кілометрів, зазначивши, що вся довжина української ділянки становить майже 800 км, близько 670 км із яких вже побудовано.

Він додав, що ТЕО розраховане на основі щорічних поставок 10 млн. тонн нафти, назвавши можливим залучення таких обсягів у постачальників з Каспійського регіону.

С.СКРИПКА висловив думку, що заяви деяких представників польської влади про нерентабельність ЄАНТК базуються на попередньому техніко-економічною обгрунтуванні, яке було підготовлено з розрахунку щорічних поставок 30 млн. тонн нафти.

Гендиректор "Сарматії" сказав, що у такому разі необхідна добудова додаткової інфраструктури на території України, Грузії та Азербайджану.

"Міністерство державного майна (Польщі) говорить, що якщо треба будувати інфраструктуру на території інших країн, то тоді хай інші країни підтвердять, що вони її побудують. Якщо немає такого підтвердження, тоді немає сенсу будувати нафтопровід у Польщі”, - сказав С.СКРИПКА, зазначивши, що проект ЄАНТК підтримують польське міністерство економіки, міністерство регіонального розвитку і МЗС.

Він сказав, що для щорічних поставок 10 млн. тонн нафти немає потреби будувати додаткову інфраструктуру (крім ділянки, що з’єднує українську і польську нафтопровідну систему), зазначивши, що в майбутньому потужності трубопроводу можуть бути збільшені до 30 млн. тонн.

«Враховуючи, що головна мета цього проекту – це створення альтернативного шляху постачання нафти, підвищення енергетичної безпеки в державах-учасниках, то створення такої можливості спочатку для 10 млн. тонн, вважаю абсолютно добрим варіантом», - відзначив С.СКРИПКА.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня глава підпорядкованого Президенту Польщі Бюро національної безпеки (BBN) Станіслав КОЗЕЙ заявив, що польська влада після формування нового уряду має намір ухвалити «остаточне рішення» про участь поляків у проекті ЄАНТК.

С.КОЗЕЙ, який зробив цю заяву після засідання Ради національної безпеки Польщі, присвяченої цьому проекту, назвав головною проблемою ЄАНТК до кінця не підтверджену його рентабельність.

Довідка УНІАН. Польща, що входить з 2004 року до Європейського союзу, може використати для добудови польської ділянки ЄАНТК близько 125 млн. євро (близько 25% необхідних коштів), що виділяються їй в рамках допомоги ЄС. Ці кошти може одержати створена національними нафтотранспортними операторами України, Польщі, Азербайджану, Грузії і Литви компанія «Сарматія», якщо знайде решту 75% на фінансування проекту.

Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дозволив би поставляти каспійську нафту до країн Західної і Центральної Європи.

Нафтопровід «Одеса–Броди» завдовжки 674 км і потужністю 9 млн. тонн на рік, який з`єднав морський нафтовий термінал (МНТ) «Южний» (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі м. Броди (Львівська обл.), було введено в експлуатацію в 2001 році. Із самого початку він будувався для прокачування легкої каспійської нафти в Європі, проте до 2004 року простоював, а потім використовувався в реверсивному режимі (у напрямі терміналу «Южний»).

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дозволив би протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси до польського Гданська.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить від 2 до 8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

13 квітня ц.р. прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив, що Польща підтверджує зацікавленість в добудові нафтопроводу "Одеса–Броди" до Гданська.