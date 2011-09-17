Через 7-10 років Україна стане експортером сланцевого газу – Бойко

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО вважає, що Україна через 7-10 років стане експортером сланцевого газу.

Про це він заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п`ятницю ввечері.

«Через 7-10 років, за оцінками консалтингових компаній, які проводили у нас дослідження, ми перетворимося на експортера газу, і наша ГТС качатиме наш газ у напрямку, який буде затребуваний», - заявив Ю.БОЙКО.

Він повідомив, що, за консервативними оцінками західних компаній, запаси сланцевого газу в Україні становлять близько 5 трлн. кубометрів, а запаси вугільного метану - ще більше.

При цьому Ю.БОЙКО, коментуючи слова прес-секретаря прем`єр-міністра про те, що українську газотранспортну систему можна буде демонтувати, якщо не буде підтвердження з боку Росії про продовження її використання для транзиту газу до Європи, заявив, що для таких висновків підстав немає.

«Такий радикальний сценарій нам не загрожує, оскільки ми розраховуємо заповнити її власним газом», - заявив Ю.БОЙКО.

При цьому він зазначив, що в Києві 29 вересня за участю представників Єврокомісії відбудеться конференція з питань модернізації української ГТС, а наприкінці листопада - всесвітня конференція з питань видобутку сланцевого газу в Європі.

«Це свідчить про те, що найбільші запаси сланцевого газу всіма компаніями розглядаються саме у нас», - сказав Ю.БОЙКО.