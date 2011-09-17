РФ частково визнає, що умови закупівлі газу Україною і транзиту асиметричні - Бойко

Росія частково визнає, що умови закупівлі газу Україною і транзиту газу через територію України до Європи асиметричні.

Про це міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Вони (Росія - УНІАН) частково визнають, що ціноутворення асиметричне щодо гарантій транзиту, яких ми не одержали. Але, однак, вони відстоюють свої позиції, а ми - свої», - заявив Ю.БОЙКО.

Як відомо, в контракті про закупівлю газу Україною у Росії зафіксовано обсяги обов`язкової закупівлі і штрафні санкції у разі скорочення цих обсягів. Контракт про транзит таких умов не містить.