РФ частково визнає, що умови закупівлі газу Україною і транзиту асиметричні - Бойко
13:37, 17 вересня 2011Енергетика
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Росія частково визнає, що умови закупівлі газу Україною і транзиту газу через територію України до Європи асиметричні.
Про це міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».
«Вони (Росія - УНІАН) частково визнають, що ціноутворення асиметричне щодо гарантій транзиту, яких ми не одержали. Але, однак, вони відстоюють свої позиції, а ми - свої», - заявив Ю.БОЙКО.
Як відомо, в контракті про закупівлю газу Україною у Росії зафіксовано обсяги обов`язкової закупівлі і штрафні санкції у разі скорочення цих обсягів. Контракт про транзит таких умов не містить.
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