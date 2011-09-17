Бойко: транскаспійський газопровід з українською ГТС - реальний шлях поставок туркменського газу до Європи

Транскаспійський газопровід у поєднанні з українською газотранспортною системою є реальним шляхом поставок туркменського газу до Європи.

Про це міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«У поєднанні з нашим терміналом і нашою розгалуженою ГТС - це реальний шлях поставок туркменського газу до Європи», - заявив Ю.БОЙКО.

Міністр зазначив, що сьогодні розглядаються два варіанти транспортування газу через Транскаспійський газопровід – по трубі на дні моря або газовозами.

За його словами, варіант поставок газу до Європи з використанням української ГТС обговорювався в ході недавнього візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Туркменістану.

«Про це справді йшла розмова. І, з урахуванням того, що наші туркменські колеги диверсифікували ці маршрути і йдуть вперед, ми теж там плануємо бути партнерами. Туркменія розраховує на цей маршрут», - сказав Ю.БОЙКО.