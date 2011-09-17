«Південний потік» не є варіантом деверсифікації шляхів поставок газу для Європи - Бойко

Газопровід «Південний потік», пропонований для будівництва Росією, не є варіантом диверсифікації шляхів поставок газу до Європи.

Про це міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п`ятницю ввечері.

«Південний потік» для Європи - це не диверсифікація джерел, це просто інша труба», - вважає міністр.

Він зазначив, що газопроводи «Набукко» і «Південний потік» фактично закінчуються в Європі в одній точці. «Вони приходять в одну й ту саму точку Європи. І настане день, і ми про це говорили нашим європейським колегам, коли їм треба буде визначатися, що вони підтримують. Єврокомісія підтримує «Набукко», кілька країн Євросоюзу підписали угоду про «Південний потік». Ось така відсутність чіткої позиції, на мій погляд, є основною проблемою Європи для визначення реальної диверсифікації джерел сировини», - заявив Ю.БОЙКО.