Київ наполягає, що ціна на газ для України вища, ніж для Європи
Київ продовжує наполягати на тому, що ціна на газ для України за контрактом від 19 січня 2009 року вища, аніж для споживачів Європи.
Про це міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».
«Що стосується цін, то правда на нашому боці. Контракт із самого початку був кабальний, підписаний 19 січня 2009 року. І за цим контрактом наша країна справді одержує найвищі ціни», - зазначив Ю.БОЙКО.
Міністр повідомив, що за наслідками аналізу публічного звіту «Газпрому» за 2010 рік країни Європи купили 140 млрд. кубометрів газу за середньою ціною 316 доларів за тисячу кубометрів, а Україна купила 37 млрд. кубів за середньою ціною 336 доларів.
«У нас із самого початку ціна була вищою, аніж у європейських країнах. А з урахуванням транзиту умови ще гірші. Правда на нашому боці. Ми вважаємо, що контракт кабальний і його необхідно переглянути», - заявив Ю.БОЙКО.
Він наголосив, що базова ціна у формулі утворення ціни на газ для України (Р(о)) у розмірі 450 доларів була завищена більш ніж на 270 доларів.
"Це Р(о) було взято 450 доларів, а його повинні були взяти за основу - 179,5 доларів - ту ціну, за якою одержували газ до цього... Це, звичайно, неправильна формула. Була закладена найвища ціна за період найвищої вартості нафти", - сказав Ю.БОЙКО.