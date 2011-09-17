Азаров: альтернативи українській ГТС при поставках газу до Європи немає

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що для надійного забезпечення поставок російського газу до Європи альтернативи українській газотранспортній системі не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив на прес-конференції в Лівадії (Ялта, Крим), де бере участь у 8-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«Зрозуміло, що наша перспектива краща за будь-які обхідні шляхи», - сказав голова Кабінету міністрів.

За його словами, українська ГТС має газосховища великої потужності, які можуть бути використані в резервному варіанті. «Це те, чого немає на обхідних маршрутах», - сказав прем`єр.

М.АЗАРОВ наголосив, що Україна хоче більше конкретики від Росії і Євросоюзу в питанні використання її ГТС.

«Ось три труби: 50, 50 і 50, а прокачується лише близько 80 млрд. (кубометрів газу), а система розрахована на значно більшу кількість. Чому ми повинні зазнавати цих збитків?», - заявив М.АЗАРОВ.

За його словами, він обговорював це питання на зустрічі з комісаром Євросоюзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ в Ялті.

«Давайте визначимо позицію Європи, у нас є час, ми почекаємо, але просто так збитків зазнавати не будемо. Те саме ми кажемо і Росії. А Росія показує на ЄС: а от вони (європейські країни) не дають гарантії, скільки вони купуватимуть (газу)», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що Україна як транзитер газу, Європа як покупець і Росія як постачальник палива повинні створити потрійний союз і визначитися в питанні використання української ГТС.