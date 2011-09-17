Україна пропонує Росії перейти на міжурядові угоди в газовій сфері

Україна пропонує Росії як один із варіантів вирішення спірних питань перейти на міжурядові угоди в газовій сфері.

Про це міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Ми дійсно розглядаємо як один із варіантів повернення до практики міжурядових угод», - сказав міністр.

Ю.БОЙКО також повідомив, що переговори з Росією щодо вирішення спірних газових питань, у тому числі й варіант переходу на міжурядові угоди, продовжуються.