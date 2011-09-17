На Луганщині врятовано 11 гірників

Вчора о 17.50 у Луганській області на шахті „Суходільська-Східна” ПАТ „Краснодонвугілля” на горизонті 915 м стався обвал породи, під яким опинилися 11 гірників.

Як повідомляє прес-служба МНС, о 20.47 гірників звільнено з аварійної ділянки та о 21.40 виведено на поверхню шахти. Жертв і постраждалих немає.

До пошуково-рятувальних робіт залучалося чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.