Австрійська BCS Enerqy планує побудувати у Херсоні електростанцію на побутовому смітті

Австрійська BCS Enerqy планує побудувати у Херсоні електростанцію, яка працюватиме на побутовому смітті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської обласної держадміністрації, можливість реалізації даного проекту обговорювалася під час зустрічі голови Херсонської ОДА Миколи Костяка з представниками компанії BCS Enerqy (Австрія) і виконавчим директором компанії TWC GROUP (Канада) у п`ятницю, 16 вересня.

Зокрема, під час зустрічі було презентовано проект вироблення електроенергії на основі використання біомаси на полігоні утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) в Херсоні. При цьому електростанція не спалюватиме побутове сміття, а буде перетворювати його на газ. Вона має абсолютно екологічно чистий виробничий процес і здатна виробляти до 105 млн. кВт/год електроенергії на рік - з урахуванням того, що в Херсоні щорічно виробляється близько 120 тис. тонн ТПВ.

За заявами представників BCS Enerqy, аналогічні електростанції компанія вже побудувала в ряді країн, серед яких США, Німеччина та Італія.

Вартість проекту поки не анонсувалася.

За результатами зустрічі сторони домовилися про створення робочої групи для вивчення питання будівництва даного об`єкту на території обласного центру.